В РПЦ предложили меры по профилактике разводов

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает государству реализовать «маршрутизацию семей в состоянии кризисных отношений», которая предусматривает при необходимости помощь в трудоустройстве, соцподдержку, лечение от зависимостей, а также консультации с психологами и религиозными деятелями. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал глава патриаршей комиссии иерей Федор Лукьянов на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, данная мера предлагается в целях профилактики разводов, сохранения и восстановления кровнородственных семейных взаимоотношений.

В конце апреля секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иерей Илия Кашицын сообщил, что Русская православная церковь заявила об усилении взаимодействия с исламской уммой в защите традиционных семейных ценностей.

Ранее психолог дала советы, как спасти брак, рушащийся из-за родительства.