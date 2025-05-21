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В российском регионе запустили «демографический спецназ»

Нижегородский губернатор Никитин сообщил о запуске демографического спецназа
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Shutterstock

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о запуске в регионе «демографического спецназа» по доабортному консультированию на начальном этапе принятия женщиной решения.

«Основная суть — помочь женщине отказаться от аборта еще на начальном этапе принятия этого тяжелейшего решения. Задача — выявлять первые запросы, когда женщина начинает сомневаться и искать информацию в интернете», — сообщил глава региона.

Никитин добавил, что с помощью интернет-технологий в ответ на запросы об аборте в Нижегородской области поисковые системы и соцсети будут предлагать информационный сайт «Сохрани.рф». Планируется, что этот сервис будет появляться на первых строках в поисковой выдаче.

Кроме того, указал губернатор, при запросе будет появляться контакт горячей линии. Там в качестве операторов работают подготовленные специалисты, которые могут провести первичную консультацию, после которой направят к нужному профильному специалисту.

В апреле сообщалось, что члены правительства Рязанской области проголосовали за новый законопроект, согласно которому в регионе семейные кураторы начнут сопровождать женщин, желавших прервать беременность. Нововведение, как ожидается, поможет предотвратить аборты и поддержать семьи, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора.

Ранее был представлен портрет женщины, планирующей прервать беременность.

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