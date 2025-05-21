Пьяная россиянка пыталась убежать от сотрудников полиции, но получила штраф

На Урале женщину оштрафовали за агрессивную выходку перед полицейскими

В Свердловской области женщину оштрафовали за нападение на полицейского, сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на решение городского суда.

Правоохранители обнаружили местную жительницу по имени Светлана в одном из подъездов и потребовали, чтобы она проследовала за ними в служебный автомобиль. Однако женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, стала вести себя агрессивно.

Светлана громко кричала и выражалась нецензурной бранью. Когда ее попытались задержать, женщина принялась хватать стражей порядка за форменное обмундирование и попыталась учинить драку. В конце концов она предприняла неудачную попытку скрыться бегством.

Горожанку задержали и возбудили в ее отношении дело об административном правонарушении. На суде женщина признала свою вину и раскаялась, ее оштрафовали на 2000 рублей.

Ранее в Тамбове вынесли приговор женщине, напавшей на полицейского с бутылкой.