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Пьяная россиянка пыталась убежать от сотрудников полиции, но получила штраф

На Урале женщину оштрафовали за агрессивную выходку перед полицейскими
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Shutterstock

В Свердловской области женщину оштрафовали за нападение на полицейского, сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на решение городского суда.

Правоохранители обнаружили местную жительницу по имени Светлана в одном из подъездов и потребовали, чтобы она проследовала за ними в служебный автомобиль. Однако женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, стала вести себя агрессивно.

Светлана громко кричала и выражалась нецензурной бранью. Когда ее попытались задержать, женщина принялась хватать стражей порядка за форменное обмундирование и попыталась учинить драку. В конце концов она предприняла неудачную попытку скрыться бегством.

Горожанку задержали и возбудили в ее отношении дело об административном правонарушении. На суде женщина признала свою вину и раскаялась, ее оштрафовали на 2000 рублей.

Ранее в Тамбове вынесли приговор женщине, напавшей на полицейского с бутылкой.

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