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Житель Новосибирской области попытался сжечь знакомую и ее внучку

Суд арестовал жителя Новосибирской области за попытку сжечь знакомую и ее внучку
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Shutterstock

Купинский районный суд Новосибирской области арестовал ранее судимого мужчину, который попытался сжечь свою знакомую и ее внучку. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

По версии следствия, мужчина решил избавиться от своей знакомой путем поджога ее дома. Он взял пластиковую бутылку с бензином, вошел в чужой дом, где в тот момент спали женщина и ее внучка, облил горючей жидкостью пол спальни и поджег бензин. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник скрылся с места преступления. Потерпевшим удалось выбраться из горящего дома.

Позже правоохранители задержали поджигателя и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 2 статьи 105 УК РФ.

17 мая судья удовлетворил ходатайство следователя и вынес решение об аресте обвиняемого до 14 июля 2025 года. Адвокат подсудимого подал апелляционную жалобу.

20 мая сообщалось, что Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 16 годам лишения свободы россиянина Алексея Рожкова по делу о поджоге военного комиссариата в Березовском Свердловской области. Согласно информации следствия, утром 11 марта 2022 года Рожков кинул во входную группу здания указанного военкомата коктейли Молотова. Ему предъявили обвинение по статьям Уголовного кодекса России о теракте, оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что человеком, который поджег дом премьера Британии, оказался украинец.

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