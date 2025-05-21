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Депутат Матвейчев рассказал о роли президента в восстановлении Курской области

Депутат Матвейчев: Владимир Путин лично занимается Курской областью
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РИА Новости

Единство нашего общества — это и есть единство, которое является залогом победы и объединения вокруг президента, рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

По его словам, именно поэтому враг пытается расколоть Россию изнутри по самым разным признакам: по национальным, по религиозным, классовым и т.д.

Также депутат подчеркнул личное участие президента в решении проблем.

«Фирменный стиль Путина в том, что он всегда получает информацию с земли, с мест непосредственно. Он сам объезжает военные предприятия, он сам непосредственно разговаривает с директорами, он разговаривает с военными и, как вы видели в Курске, разговаривает с волонтерами», — добавил Матвейчев.

По его мнению, именно это является залогом успеха эффективного решения проблем президентом.

В Курской области многие памятники и мемориалы были уничтожены украинскими войсками. В связи с этим депутат отметил, что они будут восстановлены в ближайшее время.

«Ну, знаете, нацисты, они как черт ладана боятся всей нашей символики, и поэтому именно поруганию подвергались наши мемориалы. Мемориалы, Вечные Огни, памятники Павшим, ну и любые другие символы России», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Курскую область. В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций, с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.

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