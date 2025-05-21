Мужчине прострелили ноги на свалке в Екатеринбурге во время ссоры из-за вывоза мусора

В Екатеринбурге во время конфликта из-за вывоза мусора мужчине прострелили ноги на свалке. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел в жилом районе Вторчермет, где между несколькими мужчинами случился конфликт из-за вывоза мусора. Одному из участников ссоры прострелили ноги.

На кадрах с места происшествия видно, как двое мужчин преследуют третьего. Один из них совершил в сторону убегающего несколько выстрелов, а затем нападавшие догнали и избили его, повалив на землю.

До этого в Свердловской области подросток устроила стрельбу в общественном месте. Инцидент произошел в парке «Дивс» в Верхней Пышме, где по аллеям бродил подросток, вооруженный пневматикой. Хулиган наставлял оружие на прохожих, пугал девушек и произвел несколько выстрелов. В результате его действий никто не пострадал.

Ранее в Петербурге подросток открыл стрельбу возле школы и ранил ребенка.