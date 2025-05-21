На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчине прострелили ноги на свалке в Екатеринбурге во время ссоры из-за вывоза мусора

E1.RU: в Екатеринбурге мужчине прострелили ноги на свалке из-за вывоза мусора
close
Depositphotos

В Екатеринбурге во время конфликта из-за вывоза мусора мужчине прострелили ноги на свалке. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел в жилом районе Вторчермет, где между несколькими мужчинами случился конфликт из-за вывоза мусора. Одному из участников ссоры прострелили ноги.

На кадрах с места происшествия видно, как двое мужчин преследуют третьего. Один из них совершил в сторону убегающего несколько выстрелов, а затем нападавшие догнали и избили его, повалив на землю.

До этого в Свердловской области подросток устроила стрельбу в общественном месте. Инцидент произошел в парке «Дивс» в Верхней Пышме, где по аллеям бродил подросток, вооруженный пневматикой. Хулиган наставлял оружие на прохожих, пугал девушек и произвел несколько выстрелов. В результате его действий никто не пострадал.

Ранее в Петербурге подросток открыл стрельбу возле школы и ранил ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами