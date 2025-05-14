В Петербурге подросток открыл стрельбу возле школы и ранил ребенка

В Выборгском районе Петербурга подросток обстрелял детей из пневматики около школы. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на территории школы по улице Композиторов. К детям подошел неизвестный подросток с пневматическим пистолетом, он начал бегать возле учебного заведения и стрелять.

Одна из пуль попала в руку 11-летнему школьнику, у него диагностированы ушибы и ссадины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга задержан подозреваемый, который обстрелял подростков из пневматического пистолета. Инцидент произошел у Суздальских озер, школьники гуляли по частному сектору, когда к ним подошел неизвестный и не менее 15 раз выстрелил в сторону детей. У одного из пострадавших металлическая пуля застряла в щеке, второй отделался синяками и ушибами. Подозреваемого в стрельбе задержали, им оказался 50-летний местный житель. Мужчина рассказал, что подростки бросили несколько кирпичей в забор около его дома и рисовали на стене граффити.

Ранее подросток обстрелял маршрутку с пассажирами в Тюмени и разбил стекло.