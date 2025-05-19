В Свердловской области подросток устроил стрельбу в парке

В Верхней Пышме подросток напугал горожан, отдыхавших в парке, юноша размахивал пневматическим пистолетом и несколько раз выстрелил. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в парке «Дивс», по аллеям бродил подросток, вооруженный пневматикой. Хулиган наставлял оружие на прохожих, пугал девушек и произвел несколько выстрелов.

По факту произошедшего проводится проверка, правоохранители устанавливают личность малолетнего злоумышленника. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Петербурге задержан мужчина, обстрелявший детей из пневматики. Школьники гуляли по частному сектору, когда к ним подошел неизвестный и не менее 15 раз выстрелил в сторону детей. У одного из пострадавших металлическая пуля застряла в щеке, второй отделался синяками и ушибами. Подозреваемого в стрельбе задержали, им оказался 50-летний местный житель. Мужчина рассказал, что подростки бросили несколько кирпичей в забор около его дома и рисовали на стене граффити.

Ранее в Петербурге подросток открыл стрельбу возле школы и ранил ребенка.