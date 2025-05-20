Стоящие в очереди у миграционного центра иностранцы устроили драку и попали на видео

Толпы мигрантов штурмуют отдел по вопросам миграции во Владивостоке

Мигранты агрессивно себя ведут в очереди перед миграционным центром во Владивостоке. Об этом PrimaMedia рассказал один из местных жителей.

По его словам, толпы иностранцев вынуждены стоять в очереди, чтобы попасть в отдел по вопросам миграции, и пытаются прорваться внутрь силой. Ситуация в районе улицы Нейбута ухудшилась в последний месяц. У входа скопились сотни мигрантов, которые хотят легализовать свое пребывание в России.

На записи, сделанной очевидцем, видно, как мужчины применяют силу и расталкивают своих соседей по очереди.

«Не знаем, что делать. Они дерутся, орут, ругаются матом,» — жалуется автор видео.

В полиции ситуацию пока никак не комментировали.

Ранее в Подмосковье задержали 27 человек, пытавшихся отбить мигранта у полицейских.