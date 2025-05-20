На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоящие в очереди у миграционного центра иностранцы устроили драку и попали на видео

Толпы мигрантов штурмуют отдел по вопросам миграции во Владивостоке

Мигранты агрессивно себя ведут в очереди перед миграционным центром во Владивостоке. Об этом PrimaMedia рассказал один из местных жителей.

По его словам, толпы иностранцев вынуждены стоять в очереди, чтобы попасть в отдел по вопросам миграции, и пытаются прорваться внутрь силой. Ситуация в районе улицы Нейбута ухудшилась в последний месяц. У входа скопились сотни мигрантов, которые хотят легализовать свое пребывание в России.

На записи, сделанной очевидцем, видно, как мужчины применяют силу и расталкивают своих соседей по очереди.

«Не знаем, что делать. Они дерутся, орут, ругаются матом,» — жалуется автор видео.

В полиции ситуацию пока никак не комментировали.

Ранее в Подмосковье задержали 27 человек, пытавшихся отбить мигранта у полицейских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами