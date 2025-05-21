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Медики впервые выявили следы лихорадки Западного Нила у комаров в Британии

В Британии у комаров впервые обнаружили следы лихорадки Западного Нила
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Shutterstock

Правительство Великобритании сообщило, что специалисты впервые нашли следы лихорадки Западного Нила у комаров на территории страны. Об этом говорится в заявлении кабмина, размещенном на его сайте.

«Исследовательская программа агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) и агентства по охране здоровья животных и растений (APHA) впервые выявила фрагменты генетического материала вируса Западного Нила в комарах», — указано в материале.

При этом отмечается, что риск распространения оценивают как невысокий, а случаев заражения людей в Британии пока не регистрировали.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор спрогнозировал пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила на предстоящее лето. В группе риска находятся пожилые люди старше 60 лет, пациенты с сахарным диабетом и другие уязвимые категории населения.

Ранее жителям Центральной России рассказали, когда ждать наплыва комаров.

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