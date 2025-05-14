Россиянам рассказали, кто находится в группе риска по лихорадке Западного Нила

Роспотребнадзор спрогнозировал пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила на предстоящее лето. Это острое инфекционное заболевание, передающееся с укусами комаров. В группе риска находятся пожилые люди старше 60 лет, пациенты с сахарным диабетом и другие уязвимые категории населения, рассказала 360.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.

Комары активно размножаются в тепле и влажности, в том числе много их бывает в Приволжье, где часто застаивается вода. Легче всего будет подхватить вирус в Волгоградской или Астраханской областях, отметил эксперт.

В группе риска, помимо диабетиков и пенсионеров, находятся страдающие артериальной гипертензией, люди с вирусным гепатитом С, почечной или сердечно-сосудистой недостаточностью, а также ВИЧ-инфицированные и онкобольные, предупредила врач.

«Также туда попадают те, кто путешествует в теплые страны, особенно в летнее время, когда комары становятся активными. Необязательно в Африку, — добавила она. — Среди европейских государств это Турция, Греция, Италия. Все они тоже могут быть местом распространения заболевания».

Чаще стали фиксироваться случаи заражения людей, которые никуда не выезжали из страны, — это значит, что вирус адаптировался к жизни в холодном климате, считает Мескина. Она напомнила, что вакцин или специальных препаратов, направленных именно на лихорадку Западного Нила, на сегодняшний день нет, а лечение обычно носит симптоматический характер. На этом фоне самый эффективный способ профилактики заражения — это предотвращение комариных укусов с помощью закрытой одежды, репеллентов. Важно также убрать с участков резервуары со стоячей водой, регулярно прочищать сточные канавы и бассейны на частных территориях, менять воду в водоемах с птицами. Также инфекционист призвала россиян не гулять вечером и на рассвете — в это время суток комары наиболее активны.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что всплеск заболеваемости лихорадкой Западного Нила будет происходить с июня по сентябрь, а его пик придется на август. Наибольшая вероятность заражения, по данным ведомства, ожидается в Южном, Приволжском и Центральном федеральных округах. Специфического лечения от заболевания нет, поэтому ведомство рекомендовало гражданам, планирующим поездки в эти регионы, соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что вирусологи встревожились из-за лихорадки Западного Нила.