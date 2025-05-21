Правоохранители задержали в Москве участника экстремистской организации

Следователи столичного главка Следственного комитета (СК) РФ совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России задержали в Москве участника экстремистской организации. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Согласно заявлению ведомства, еще один соучастник преступной деятельности был установлен следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по городу Москве в рамках расследования уголовного дела по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

По данным следствия, с 2022 по 2023 годы подозреваемый вербовал людей в экстремистское сообщество с целью подорвать основы конституционного строя и помешать работе госорганов.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

16 мая Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Мера пресечения избрана директору по продажам ООО «Индивидуум Принт» Павлу Иванову (признан в РФ иностранным агентом), Артему Вахляеву и Дмитрию Протопопову.

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