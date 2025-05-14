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В Курганской области задержали участников ОПГ, укравших из бюджета 32 млн рублей

СК: задержаны девять участников ОПГ, укравших 32 млн рублей на субсидиях

В Курганской области силовики задержали девять участников ОПГ, занимавшихся хищением бюджетных средств, выделенных на субсидии в сфере сельского хозяйства. Подробности в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет РФ.

По версии следствия, создателем преступной группировки является глава сельхозкооператива в Сургуте, который привлек к преступлению несколько человек, разбиравшихся в фермерском и крестьянском хозяйстве, включая предпринимателей.

В СК утверждают, что в течение двух лет преступники похищали субсидии, которые должны были покрывать траты на сельскохозяйственную технику. Для этого злоумышленники направляли властям Курганской области данные о соответствующих сделках, которые на деле были фиктивными. Всего таким образом было присвоено около 32 млн рублей.

Фигурантов дела планируют отправить в СИЗО.

До этого сообщалось, что ФСБ раскрыла хищение средств по госпрограмме развития транспортной системы. По версии ведомства, работник Северо-Кавказской железной дороги подписывал фиктивные документы о проведении строительно-монтажных работ и поставке оборудования на объекте «Автоматическая блокировка на участке Морозовская — Цимлянская». Размер ущерба не уточняется.

Ранее сообщалось, что на Кубани бывшего замминистра будут судить за назначение себе личного водителя.

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