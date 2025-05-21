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В РФ призвали освобождать от уголовной ответственности при защите нравственных ценностей

Чуйченко: защита ценностей может стать поводом для освобождения от уголовки
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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Министр юстиции России Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме предложил рассмотреть идею об освобождении граждан от уголовной ответственности за нарушение закона при защите нравственных ценностей. Его слова приводит РИА Новости.

Сейчас обвиняемый может быть освобожден от уголовной ответственности в том случае, если он действовал в ситуации крайней необходимости или в состоянии необходимой обороны.

«А если он защищал нравственные ценности? Ни у кого же не возникает вопросов, например, вот, сейчас заходили националисты в Курскую область, многие местные жители защищали своих близких, свое имущество», — задался вопросом министр.

В качестве примера Чуйченко привел случай, когда мужчина получил тюремный срок за нападение на злоумышленника, который пытался изнасиловать ребенка. Он подчеркнул, что мораль должна быть воплощена в праве.

13-й Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге.

Ранее в Минюсте предложили создать словарь с описанием традиционных ценностей.

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