В Краснодаре неизвестный пытался силой затащить двух девушек в квартиру

В Краснодаре мужчина пытался насильно затащить в квартиру двух девушек

В Краснодаре неизвестный мужчина пытался силой затащить в квартиру двух девушек под предлогом просьбы о помощи. Об этом сообщает телеканал «Краснодар».

Инцидент произошел на улице Владислава Посадского. Неизвестный мужчина сначала попросил одну из девушек передать деньги и цветы для якобы поссорившейся с ним жены, а затем попытался насильно затащить ее в квартиру, сжав ей руки на шее. Девушке удалось вырваться и убежать, но преступник бросился за ней в погоню.

По данным из соцсетей, накануне этот же мужчина под предлогом помощи больной матери пытался заманить в квартиру 15-летнюю школьницу.

До этого пьяный россиянин насильно усадил в машину ребенка и час катал его по городу. Злоумышленник удерживал ребенка около часа, после чего отпустил.

Ранее тюменскую школьницу похитили на машине, чтобы выдать замуж.