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Пьяный россиянин насильно усадил в машину ребенка и час катал его по городу

В Костромской области пьяный мужчина похитил ребенка и катал его по городу
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Костромской области задержан мужчина, который насильно посадил в машину чужого ребенка и час катал его по городу. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 22 января в селе Павино. Ребенок возвращался домой из школы, кегле к нему подъехал автомобиль. Из машины вышел неизвестный, насильно затащил несовершеннолетнего в машину и поехал кататься с ним по городу.

Злоумышленник удерживал ребенка около часа, после чего отпустил. Подозреваемого в похищении удалось задержать, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Нижнем Тагиле женщина, назвавшая себя внебрачной дочерью президента, пыталась похитить школьника. Она назвала его «самым лучшим ребенком», предложила деньги, просила его подарить или показать ей дневник, а также настойчиво предлагала проводить его до школы. Полицейские опросили тагильчанку и выяснили, что у нее имеются психические расстройства. Спецбригада скорой помощи доставила женщину в больницу.

Ранее притворившаяся медсестрой женщина украла младенца и пыталась скрыться за границей.

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