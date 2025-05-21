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В США двое морпехов оскорбляли темнокожего сослуживца с помощью мемов

AP: ВС США привлекут к ответственности двух морпехов за расистские мемы
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Khalid Mohammed/AP

В США привлекут к ответственности двух военнослужащих элитного спецподразделения «морских котиков» Военно-морских сил Штатов, которые оскорбляли темнокожего сослуживца с помощью расистских мемов. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По данным журналистов, военные начали оскорблять сослуживца еще в начале 2022 года. Они распространяли в чате взвода в мессенджере Signal мемы, в которых темнокожий морпех представлялся в образе раба, а его лицо «изменяли, чтобы сделать похожим на обезьяну».

ВМС США подтвердили факт проведения расследования по данному факту. Командование заявило, что по итогам разбирательства все виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. По информации AP, военным грозит наказание с занесением негативных заключений в личные дела, что может поставить под угрозу их карьеру или привести к снижению денежного довольствия.

В феврале в Гренландии одного из членов крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерак» исключили за расистские высказывания в адрес датчан. Парламентарий заявил: «Когда мы станем независимыми, датчане должны будут уехать домой».

Ранее Захарова назвала расистскими слова министра обороны Франции о России.

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