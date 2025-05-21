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Ученые обнаружили новый вид бактерий на китайской космической станции Тяньгун

Daily Mail: на космической станции Тяньгун обнаружили новый вид бактерий
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Shujianyang/Wikimedia Commons

Команда ученых обнаружила неизвестный вид бактерий, который никогда ранее не встречался на Земле, на китайской космической станции Тяньгун, пишет Daily Mail.

Ученые сделали открытие: впервые в истории был найден новый вид бактерий, который никогда не наблюдался на Земле. Они были обнаружены внутри китайской орбитальной станции Тяньгун, где эволюционировали в условиях микрогравитации и космической радиации.

Новый вид получил название Niallia tiangongensis в честь космической станции. Он является родственником земной почвенной бактерии Niallia circulans, которая может вызывать сепсис у людей с ослабленным иммунитетом. Однако пока не ясно, представляет ли собой открытая бактерия угрозу для здоровья астронавтов.

Бактерии были выделены из образцов, собранных в 2023 году во время миссии Шэньчжоу-15. Члены экипажа взяли пробы со стен станции с помощью стерильных салфеток, которые затем заморозили и отправили обратно на Землю для анализа.

Эксперты подчеркивают важность исследования таких организмов для обеспечения безопасности будущих длительных космических миссий и создания лунных и марсианских баз. Высокая стерильность космических станций, как оказалось, способствует распространению устойчивых бактерий, так как в отсутствие конкуренции они могут беспрепятственно размножаться.

«Понимание свойств новых космических бактерий имеет решающее значение для защиты здоровья астронавтов», — заявили исследователи.

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