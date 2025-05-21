Ученые обнаружили новый вид бактерий на китайской космической станции Тяньгун

Команда ученых обнаружила неизвестный вид бактерий, который никогда ранее не встречался на Земле, на китайской космической станции Тяньгун, пишет Daily Mail.

Ученые сделали открытие: впервые в истории был найден новый вид бактерий, который никогда не наблюдался на Земле. Они были обнаружены внутри китайской орбитальной станции Тяньгун, где эволюционировали в условиях микрогравитации и космической радиации.

Новый вид получил название Niallia tiangongensis в честь космической станции. Он является родственником земной почвенной бактерии Niallia circulans, которая может вызывать сепсис у людей с ослабленным иммунитетом. Однако пока не ясно, представляет ли собой открытая бактерия угрозу для здоровья астронавтов.

Бактерии были выделены из образцов, собранных в 2023 году во время миссии Шэньчжоу-15. Члены экипажа взяли пробы со стен станции с помощью стерильных салфеток, которые затем заморозили и отправили обратно на Землю для анализа.

Эксперты подчеркивают важность исследования таких организмов для обеспечения безопасности будущих длительных космических миссий и создания лунных и марсианских баз. Высокая стерильность космических станций, как оказалось, способствует распространению устойчивых бактерий, так как в отсутствие конкуренции они могут беспрепятственно размножаться.

«Понимание свойств новых космических бактерий имеет решающее значение для защиты здоровья астронавтов», — заявили исследователи.

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