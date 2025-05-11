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В Марианской впадине рыбаки нашли нового «светящегося призрака»

Strana.life: в Марианской впадине нашли неизвестное светящееся существо
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Discovery/Five Deeps Expedition

Во время глубоководной экспедиции в районе Марианской впадины рыбаки случайно выловили загадочное морское существо, ранее не зарегистрированное в научных каталогах. Об этом пишет Strana.life.

По данным издания, необычный организм подняли с глубины почти 11 тыс. метров. Существо поразило рыбаков внешним видом: полупрозрачное тело, мерцающее слабым светом, и узорчатая структура создают иллюзию призрачного появления из темноты океана.

Существо достигает около 90 см в длину, обладает вытянутыми плавниками и непропорционально большими глазами — яркие признаки приспособленности к экстремальным условиям: чудовищному давлению и вечной тьме глубин.

По словам ученых, новый обитатель бездны не имеет аналогов среди известных видов. Первичный ДНК-анализ не дал совпадений, что указывает на возможную принадлежность к ранее не описанному биологическому классу. Исследования продолжаются, и найденный организм уже привлек внимание биологов по всему миру как потенциально новое звено в эволюции глубоководной жизни.

Ранее ученые открыли тысячи неизвестных микробов в самых глубоких частях океана.

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