На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин пригласил домой девушку с сайта знакомств, но пришел вымогатель с ружьем

В Магадане к мужчине в гости вместо девушки пришел вымогатель с ружьем

В Магадане мужчина пригласил в гости девушку с сайта знакомств, но вместо нее пришел вымогатель с ружьем. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел, когда местный житель, познакомившись в интернете с девушкой, пригласил ее к себе домой. Однако вместо нее на пороге горожанина появился мужчина в полицейской форме, который под предлогом просьбы попить воды проник в квартиру, а затем угрожал хозяину ружьем. Злоумышленник заставил потерпевшего оформить кредит на 1,8 млн рублей.

По дороге к банкомату мужчине удалось сбежать и обратиться в полицию. Злоумышленника задержали через четверть часа. Как выяснилось, он вел переписку от имени девушки, а для визита использовал парик и очки. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее петербуржец заявил, что девушка с сайта знакомств просила его совершить диверсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами