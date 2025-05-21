Россиянин пригласил домой девушку с сайта знакомств, но пришел вымогатель с ружьем

В Магадане к мужчине в гости вместо девушки пришел вымогатель с ружьем

В Магадане мужчина пригласил в гости девушку с сайта знакомств, но вместо нее пришел вымогатель с ружьем. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел, когда местный житель, познакомившись в интернете с девушкой, пригласил ее к себе домой. Однако вместо нее на пороге горожанина появился мужчина в полицейской форме, который под предлогом просьбы попить воды проник в квартиру, а затем угрожал хозяину ружьем. Злоумышленник заставил потерпевшего оформить кредит на 1,8 млн рублей.

По дороге к банкомату мужчине удалось сбежать и обратиться в полицию. Злоумышленника задержали через четверть часа. Как выяснилось, он вел переписку от имени девушки, а для визита использовал парик и очки. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее петербуржец заявил, что девушка с сайта знакомств просила его совершить диверсию.