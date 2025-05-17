Петербуржец заявил, что девушка с сайта знакомств просила его совершить диверсию

Петербуржец заявил, что девушка с сайта знакомств предлагала ему поджигать машины и жилье военнослужащих ВС РФ. Об этом стало известно «Фонтанке».

Недавно в полицию обратился житель Петербурга и попросил проверить его новую знакомую — петербурженку средних лет, с которой он общался в приложении для знакомств. Мужчина рассказал, что сначала они просто флиртовали, но затем женщина перевела тему и стала расспрашивать его о знакомых участниках СВО. Далее, по словам мужчины, она сама нашла его в Telegram и предложила подработку — 500 тыс. рублей за поджог. Целью стали автомобили и жилье российских военнослужащих.

Женщина обещала предоставить ему горючие материалы и инструкции и попросила снимать результат поджогов на видео. Мужчина на уговоры не поддался и написал заявление, к которому приобщил скриншоты переписок. В разговоре с правоохранителями он подчеркнул, что поддерживает СВО и считает себя патриотом, поэтому решил предотвратить возможные преступления.

Ранее новосибирские подростки пытались устроить теракт на ж/д за деньги.