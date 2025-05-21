В США учитель ударил школьницу линейкой за то, что она слишком долго мыла руки, сообщает телеканал FOX 5.

Инцидент произошел на прошлой неделе в одной из средних школ Вашингтона, округ Колумбия. После уроков 14-летняя школьница рассказала матери, что во время лабораторного занятия учитель прикоснулся к ее левой ноге и бедру 36-дюймовой линейкой — якобы для того, чтобы поторопить ее, когда она мыла руки после урока.

Мать ученицы заявила, что не собирается замалчивать произошедшее. Она подчеркнула, что ее дочь и другие девочки ранее уже сталкивались с неподобающим поведением со стороны этого сотрудника. После этого мужчину отстранили от работы до завершения расследования. В разговоре с полицейскими учитель объяснил свои действия попыткой ускорить процесс мытья рук, однако ученица и ее мать настаивают, что речь идет о сексуальном домогательстве. Какое наказание грозит мужчине, не уточняется.

Ранее учитель угрожал школьнику скинуть его с третьего этажа, когда тот случайно облил его водой.