«Меняют территорию»: в РФ вырос риск ДТП из-за выбегающих на дорогу лосей

С начала года в Московской области сбили 14 диких копытных животных. ДТП случались в основном по вине водителей, которым пришлось заплатить внушительный штраф – например, за сбитого лося его размер достигает 80 тыс. рублей. На дорогах вблизи среды обитания диких зверей нужно соблюдать осторожность, особенно с учетом того, что с потеплением животные меняют территорию, рассказал 360.ru ведущий зоолог Московского зоопарка, кандидат биологических наук Филипп Тумасьян.

Штрафы автомобилистам грозят не только за лосей, а за любого сбитого зверя. Так, за ДТП с гибридом зубра с бизоном или домашним скотом штраф составит 180 тыс. рублей, уточняет газета «Известия». За снежного барана автовладелец отдаст 100 тыс. рублей, за лося, овцебыка или сибирского горного козла — 80 тыс. рублей, за благородного оленя — 70 тыс. рублей, а за медведя — 60 тыс. рублей. Причем это только при непредумышленной гибели животного, а за намеренное преследование зверя санкция повышается в три раза.

Если водитель покинет место ДТП, то ему грозит лишение прав на 1–1,5 года или арест на 15 суток.

Наиболее опасным для автовладельцев считается лось, причем важно, что сами по себе машины этих животных не привлекают, они не попрошайничают у дорог. Но живут они на больших участках обитания, между которыми передвигаются, объяснил зоолог.

«Волей-неволей они вынуждены пересекать автомобильные трассы, просто потому этих автотрасс довольно много и чтобы полноценно жить таким животным, как лоси, их приходится пересекать», — отметил он.

Весной животных становится больше, так как после таяния снега они начинают если не полноценно мигрировать, то как минимум передвигаться на несколько километров, отметил зоолог, охотовед, писатель, режиссер-документалист и журналист Михаил Кречмар. На этом фоне угроза столкновения есть всегда, подчеркнул он.

«Проблема решается двумя путями. Это экологические переходы, такие или виадуки, или туннели, по которым не ходят люди и не ездят автомобили, велосипеды и мотоциклы, — добавил эксперт, добавив, что иногда строятся ограждения, как на Лосином Острове, хотя полностью это проблему не решает.

Выходы животных на дорогу связаны с массовой застройкой, из-за чего у них критично сокращается площадь естественных мест обитания, отметил Тумасьян. Животные из-за этого пытаются выжить и для себя что-то пригодное в урбанизированном ландшафте, поэтому водителям в этих нужно смириться с этим и соблюдать осторожность, заключил специалист.

Напомним, в октябре прошлого года четыре человека стали жертвами двойного ДТП с лосем: животное неожиданно вышло на дорогу перед Lada Granta на трассе Омск-Муромцево. Водитель машины наехал на лося, после чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Yaris.

Ранее в Петербурге водитель поднял лося, чтобы помочь ему перейти трассу.