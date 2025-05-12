Мужчина расстался с девушкой после уведомления в ее телефоне при заселении в отель

В Китае мужчина расстался с девушкой, заподозрив ее в измене из-за того, что ее телефон автоматически подключился к Wi-Fi отеля, куда они заселились вместе. Об этом это сообщает South China Morning Post.

По информации издания, жительница муниципалитета Чунцин решила провести с партнером романтические выходные, но их отношения не выдержали проверки на прочность уже в первый день совместного отдыха. Девушка рассказала, что на стойке регистрации в отеле при заселении она искала в телефоне свое цифровое удостоверение, когда ее гаджет автоматически подключился к сети Wi-Fi на ресепшене. Ее партнер заметил это и устроил сцену ревности. Он спросил, с кем еще она отдыхала в этой гостинице. Девушка ответила, что заезжает сюда впервые, после чего столкнулась с недоверием возлюбленного. Затем мужчина обвинил партнершу в неверности и расстался с ней.

Чтобы доказать его неправоту, девушка провела расследование. Она выяснила, что логин и пароль от Wi-Fi отеля, в который они собирались заехать, полностью совпадают с логином и паролем гостиницы, где она раньше работала. Она попыталась связаться уже с бывшим партнером, чтобы объяснить случившееся, но тот заблокировал ее. Тогда жительница муниципалитета Чунцин обратилась к журналистам местного телевидения. Те проверили ее гипотезу, подтвердив невиновность девушки, и сняли о ее ситуации сюжет.

После распространения ее истории в соцсетях многие из комментаторов осудили слишком радикальную реакцию ее мужчины и поддержали девушку, ставшую жертвой необоснованных нападок.

Ранее мужчина разорвал отношения с возлюбленной, которая ревновала его к коту.