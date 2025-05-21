Жителю Крыма вынесли приговор за госизмену

В Севастополе мужчине дали 18 лет тюрьмы за попытку помочь украинской разведке

Жителя Севастополя приговорили к 18 годам строгого режима за государственную измену. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По данным следствия, мужчина был против специальной военной операции и в начале 2024 года вышел на связь с представителем украинской разведки. Он заявил о готовности помогать и стал получать задания.

Весной ему передали координаты тайников, где находились самодельные взрывные устройства. Мужчина нашел их, забрал детали, включая электродетонаторы с гексогеном. Одно устройство он успел спрятать в городе, второе хранил в арендованной квартире.

Завершить задуманное он не успел — его задержали сотрудники ФСБ. Суд признал его виновным в госизмене. Приговор — 18 лет в колонии строгого режима, штраф 400 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года после освобождения.

До этого Федеральная служба безопасности задержала жительницу ДНР, обвиняемую в финансировании ВСУ. Как сообщили в ведомстве, женщина неоднократно переводила деньги на банковские карты, используемые для финансирования ВСУ.

Ранее сотрудники ФСБ сообщили о задержании волгоградца по подозрению в государственной измене.