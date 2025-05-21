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Жительница Урала перевела магу из телепрограммы около 2 млн рублей и пожалела

Свердловчанка подала в суд на мага из телевизора, которому перевела около 2 млн
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Depositphotos

Жительница Нижнего Тагила через суд пытается вернуть деньги, которые она перевела магу с федерального канала. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Согласно материалам дела, женщина обратилась в программу на одном из федеральных каналов с желанием получить эзотерические услуги. После разговора по телефону с сотрудником, который представился исполнителем услуг, она перевела на указанные последним реквизиты. В общей сложности тагильчанка рассталась с более 1,7 млн рублей, но исполнения желания так и не дождалась.

«После невыполнения обязательств женщина направила претензии, но ответа не получила», — говорится в материалах пресс-службы.

После этого она направила иск о защите прав потребителей в Ленинский районный суд.

До этого на Ставрополье две женщины отдали мошеннику 11 млн рублей за магические ритуалы.

Ранее стало известно, что 43% россиян верят в гадалок, экстрасенсов и магов.

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