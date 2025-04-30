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На Ставрополье «маг-целитель» украл у двух подруг 11 млн рублей

На Ставрополье две женщины отдали мошеннику 11 млн рублей за магические ритуалы
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Depositphotos

Житель Ставропольского края стал фигурантом уголовного дела о многомиллионном мошенничестве, совершенном под предлогом проведения магических обрядов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратились две местные жительницы. Женщины сообщили, что их общий знакомый выманил у них около 11 млн рублей. Аферист рассказал потерпевшим о знакомстве с двумя целительницами, способными проводить заговоры, дистанционные сеансы исцеления и прочие магические ритуалы.

В течение трех лет ставропольчанки отдавали знакомому деньги. В какой-то момент мужчина перестал выходить на связь, так и не организовав для женщин эзотерические обряды. 47-летний подозреваемый был объявлен в федеральный розыск и спустя некоторое время задержан в краевом центре.

Выяские обряды. 47-летний подозреваемый был ось, что историю с целительницами он выдумал, а полученные от потерпевших деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Саратовской области пенсионерка осталась без денег из-за любовного приворота.

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