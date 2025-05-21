Эксперты назвали регионы России, жителям которых нужна антиклещ-страховка

Более 127 тысяч россиян обратились в больницы с начала текущего года из-за укусов клещей. Самое большое количество пострадавших зафиксировано на Алтае, в Удмуртии, Томской, Костромской и Кировской, Кемеровской областях. Жители могут оформить специальную антиклещ-страховку на такой случай, но важно сначала внимательно изучить ее условия, уточняет 360.ru со ссылкой на специалистов.

Иногда симптомы после укуса клеща проявляются не сразу и могут быть не так очевидны, предупредила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с газетой «Известия». По ее словам, инкубационный период для некоторых клещевых инфекций достигает месяца. Характерный симптом иксодового клещевого боррелиоза, или болезни Лайма – это мигрирующая эритема в виде кольцевидного покраснения кожи. Возникает этот симптом у 70–80% зараженных. Пятно постепенно расширяется, достигая диаметра 10–15 см, с более яркими наружными краями и бледным центром. Опасны также простудные симптомы – высокая температура, сильная головная боль, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, предупредила медик.

В России всем пострадавшим от укуса положена бесплатная медпомощь по ОМС, которая включает в себя как терапию, так и исследование клеща на наличие опасной инфекции. Но не всегда в больницах и травмпунктах могут проделать все это достаточно оперативно, из-за чего многие предпочитают обращаться в частные клиники. На такой случай, по мнению экспертов, лучше иметь антиклещ-страховку, которая позволит владельцу выбрать подходящее медучреждение из списка партнеров страховой компании.

Однако перед оформлением страховки эксперты советуют внимательно изучить ее условия. В частности, рекомендуется выбирать компании, которые страхуют без ограничений по возрасту и состоянию здоровья, а также выбирать такую страховку, которая будет действовать по всей России, а не только в данном конкретном регионе.

Еще один важный момент такого страхования – отсутствие ограничений по расположению клиник. Это позволит пострадавшему срочно обратиться в любую больницу из списка партнеров вне зависимости от региона. Список предоставляемых по страховке услуг должен включать в себя удаление и исследования клеща, иммунопрофилактику, лечение и госпитализацию, заключили специалисты.

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что в 2025 году более 2 миллионов жителей России уже сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. По данным ведомства, сейчас наблюдается традиционный для весеннего эпидемического периода рост числа случаев укусов, на фоне чего специалисты проводят акарицидную обработку – уже обработана территория площадью более 74,9 тысячи гектаров.

Ранее боррелиозный клещ впился в глаз шестилетней девочке.