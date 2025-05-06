Стало известно число россиян, которые обратились к врачам из-за укусов клещей

Свыше 53,2 тысяч россиян обратились к медикам с жалобами на укусы клещей с начала сезона их активности. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году более 2 миллионов жителей России уже сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. В целях профилактики от укусов клещей проводится акарицидная обработка территорий. Сейчас обработано более 74,9 тысячи гектаров. В преддверии открытия детских летних оздоровительных учреждений проведена обработка 3,7 тысячи гектаров.

В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас наблюдается традиционный для весеннего эпидемического периода рост числа случаев укусов. Наибольшее их количество отмечено в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской областях и Удмуртии.

25 апреля врач-педиатр Мария Семенюк рассказала, правильно действовать в случае обнаружения клеща на коже.

Ранее были названы мифы о клещах, о которых давно пора забыть.