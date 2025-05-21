«Услышала стоны»: сибиряк упал в коллектор и просидел там три дня, пока не пришла помощь

В Красноярске мужчина провалился в коллектор и просидел там три дня

В Красноярске сотрудники экстренных служб достали из коллектора местного жителя, который не мог выбраться из него самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Мужчину обнаружила собачница, которая выгуливала питомца. По ее словам, она гуляла в районе улицы Партизана Железняка, когда услышала стоны. Женщина пошла на звук и обнаружила открытый коллектор, на дне которого находился 35-летний мужчина. Он был травмирован и выбраться самостоятельно оттуда не смог.

Она позвонила в службу спасения. Прибывшие на место спасатели с помощью спасательного трипода с лебедкой эвакуировали пострадавшего. После этого мужчину передали сотрудникам скорой помощи. Информация о полученных мужчиной травмах, а также обстоятельства, при которых он оказался на дне коллектора, не уточняются.

Ранее в Приморье сборщица вербы упала в колодец и провела там 16 часов со сломанной ногой.