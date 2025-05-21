Россиянам рассказали, как правильно хранить и заваривать чай

В Роспотребнадзоре посоветовали обращать внимание на упаковку чая — она должна быть неповрежденной и сделанной материалов, которые разрешены для контакта с пищевыми продуктами, передает РИА Новости.

«На маркировке обязательно должны быть указаны название продукта, состав, адрес изготовителя, дата упаковки, масса нетто, условия хранения и срок годности», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что качественные сухие чайные листья должны быть целыми, иметь одинаковый размер, плотность и оттенок. Хранить их лучше в темных, сухих и прохладных местах. После заваривания у хорошего чая однородный цвет, высокая прозрачность и нежный аромат.

«Правильное приготовление настоя также имеет значение: ферментированные виды чая лучше заваривать водой около 90°C, в то время как зеленый и белый чай требуют температуры не выше 75–80°C», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как уточняется, заваривание чайных листьев кипятком может привести к горечи и снизить качество напитка. Риск для здоровья может создать и многодневное хранение заварки, поскольку в этом случае возможно размножение болезнетворных бактерий.

Накануне кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Александр Суетин предупредил, что чай в российских магазинах может подорожать на 10–15% и более во втором полугодии 2025 года. По его словам, Россия почти на 100% зависит от импортного чая, а Краснодарский край покрывает не более 2–3% потребностей рынка.

Ранее россиянам посоветовали продукты и напитки, которые замедляют старение.