В ГИБДД похвалили кабана, который перешел дорогу по зебре: «Вот это дисциплина»

В Башкирии кабан перешел дорогу по зебре и удостоился похвалы от сотрудника ГАИ

В Башкирии на камеру попал момент, как дикий кабан переходил дорогу по зебре. Видео с лесным животным, вышедшим на трассу, опубликовал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

«Вот это дисциплина!», — подписал инспектор видеозапись, акцентировав внимание подписчиков, что даже дикие животные инстинктивно выбирают безопасные пути перемещения через проезжую часть.

Кабан попал в объектив камеры, расположенной на трассе Р-240 Уфа — Оренбург, недалеко от места соединения дороги с М-12 «Восток».

Севастьянов подчеркнул, что размещенный им «комичный эпизод» служит напоминанием о важности соблюдения правил дорожного движения.

«Их соблюдение – это не просто формальность, а проявление здравого смысла и уважения к другим участникам движения, будь то люди или дикие животные, решившие воспользоваться пешеходным переходом», — заключил инспектор.

Ранее сообщалось о том, что в Испании дикие кабаны устроили хаос в торговом центре.