Дикие кабаны забежали в торговый центр, вызвав панику

Дикие кабаны устроили хаос в торговом центре на популярном курорте в Испании, пишет Mirror.

На испанском курорте Коста-дель-Соль произошел необычный инцидент: группа из девяти диких кабанов ворвалась в торговый центр, вызвав панику среди посетителей. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как животные свободно передвигаются по зданию, направляются к эскалатору и даже приближаются к людям. Встревоженные родители спешно хватали детей, опасаясь возможной агрессии со стороны зверей.

По данным местных СМИ, животные проникли в здание через дверь около парковки. Охранникам торгового центра удалось выдворить непрошеных гостей, но инцидент все равно вызвал серьезное беспокойство. Это не первый случай, когда дикие кабаны появляются вблизи торгового центра. В декабре 2024 года они были замечены за рытьем в мусорных баках снаружи здания.

«Они здесь каждый день. Они даже появляются на детских площадках, и родителям приходится уводить детей, потому что это больше не безопасное место», — жалуются местные жители.

Проблема также затрагивает владельцев собак. Кабаны, особенно самки с потомством, могут проявлять агрессию по отношению к домашним животным.

Ранее девушка отправилась в одиночный поход и столкнулась со стаей диких кабанов.