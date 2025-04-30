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В Петербурге могут ввести штраф за склонение к абортам

В Санкт-Петербурге могут ввести штрафы за склонение к абортам
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Olga Max/Shutterstock/FOTODOM

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло за основу законопроект, позволяющий ввести административные штрафы за склонение беременных женщин к абортам. Такая информация следует из материалов на сайте парламента.

«О проекте закона Санкт-Петербурга «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» — принят за основу», — говорится в итоговой таблице рассмотрения повестки дня.

Отмечается, что законопроект разработан в целях укрепления института семьи и материнства, роста рождаемости, а также сохранения духовно-нравственных традиций. Планируется, что за склонение к абортам штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, тогда как для должностных лиц — 10-20 тысяч рублей, для юрлиц — 30-50 тысяч рублей.

Накануне суд оштрафовал исполняющую обязанности главврача Вологодского городского роддома Людмилу Горюнову за отказ сделать аборт местной жительнице.

Как было установлено, основанием для этого стал устный приказ регионального минздрава. Местный губернатор Георгий Филимонов обещал выделять медицинским учреждениям по миллиону рублей на покрытие «потенциальных экономических потерь» за непроведение абортов на территории региона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Вологодской области сообщили о снижении числа абортов в 13 раз.

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