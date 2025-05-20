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Россиян предупредили о резком подорожании чая

Экономист Суетин: чай в России может подорожать на 10–15% во втором полугодии
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Goskova Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

Чай в российских магазинах может подорожать на 10–15% и более во втором полугодии 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин к Международному дню чая 20 мая.

«Россия почти на 100% зависит от импортного чая. Краснодарский край покрывает не более 2–3% потребностей рынка. По данным предыдущего сезона, к концу лета 2024 года было произведено всего лишь 65 425 тонн упакованного черного чая, тогда как в 2023 году было произведено 96 987 тонн. При сохраняющемся спросе на чай это вызвало его подорожание. При значении ключевой ставки в пределах 20–25%, стоимость чая вырастет не менее чем на 10–15% только лишь из-за одного этого показателя. Если же добавятся другие негативные факторы, его стоимость еще более увеличится», — отметил Суетин.

По его словам, в 2024 году в среднем россияне тратят на чай 1,5 тыс. рублей в месяц.

Суетин добавил, что при существенном удорожании чая некоторая доля потребителей останется верной ранее выбранной марке, а остальные начнут переключаться на продукцию других производителей.

Ранее сообщалось, что некоторые продукты в России могут подешеветь в июне.

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