Обвиняемый в пособничестве теракту в «Крокусе» лишится статуса ИП

Один из обвиняемых по уголовному делу о теракте в «Крокус сити холле» Алишер Касимов лишится статуса ИП. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что счета Касимова были заблокированы. Основанием для ликвидации ИП является непредоставление в течение 15 месяцев отчетности и сведений о расчетах. Сумма замороженных средств на счетах Касимова составляет 122 759 рублей. Также у Касимова имеется задолженность в 54 775 рублей.

Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе».

До этого в СК РФ назвали общий ущерб от теракта в московском «Крокус сити холле». Он составил около 6 млрд рублей.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

В результате атаки не выжили 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

Ранее суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта в «Крокус сити холле».