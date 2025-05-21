Свердловчанка позволила 15-летней дочери сесть за руль и попала с ней в ДТП

В Свердловской области девушка села за руль и попала в ДТП

Жительница Свердловской области позволила своей 15-летней дочери сесть за руль автомобиля и попала вместе с ней в аварию. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По версии сотрудников правоохранительных органов, вместе с родительницей был знакомый семьи, который предложил поехать в соседний поселок.

«Во время движения девочка разогналась, испугалась и не справилась с управлением», – сообщается в публикации.

В результате автомобиль съехал с дороги и улетел в лесной массив. На кадрах с места инцидента видно, что серьезно пострадала передняя часть транспортного средства. В результате девушку и мать госпитализировали с переломами.

Мать подростка привлечена к ответственности за непристегнутый ремень. Известно, что ее дочь не в первый раз вела автомобиль, она садилась за руль с разрешения родительницы. Саму женщину уже уличали в ненадлежащем воспитании ребенка.

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