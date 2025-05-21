В Москве ДТП с мотоциклом парализовало движение транспорта

В Москве ДТП с мотоциклом затруднило движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице Сущевский вал в районе д.22 произошло ДТП с участием мотоциклиста. На месте работают оперативные службы города. <…> Движение по внутренней второй ТТК затруднено на пять километров», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. В дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что на юге Москвы, на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы, пассажирский автобус врезался в бизнес-такси. На опубликованных кадрах видно, что автобус протаранил такси Hongqi, которое стояло на светофоре. В результате столкновения общественный транспорт протащил иномарку через перекресток. По словам пассажирки такси, водитель автобуса «едва говорил по-русски» и не вызвал скорую.

Ранее на МКАД автобус с пассажирами попал в ДТП из-за иномарки.