В Британии полиция использовала баллончик и электрошокер против 92-летнего инвалида

В Великобритании полицейские использовали перцовый баллончик и электрошокер против 92-летнего мужчины с инвалидностью, передает Би-би-си.

Дональд Берджесс, 92-летний инвалид с ампутированной ногой, проживал в доме престарелых в Восточном Сассексе. 21 июня 2022 года сотрудники дома вызвали полицию после того, как Берджесс, находясь в инвалидной коляске, отказался отдать небольшой нож, которым угрожал персоналу. Прибывшие офицеры Стивен Смит и Рейчел Комотто сразу подошли к нему, не уточнив детали инцидента у персонала и не попытавшись урегулировать ситуацию.

Чтобы разоружить пожилого мужчину, Смит распылил почти полный баллончик синтетического перцового спрея ему в лицо, после чего ударил Берджесса дубинкой. Затем Комотто применил электрошокер, что зафиксировала нательная камера. На записи видно, что пожилой человек не представлял угрозы, так как находился в инвалидной коляске и, вероятно, был дезориентирован в пространстве.

После инцидента Берджесса госпитализировали. В больнице он заразился COVID-19, и спустя 22 дня его не стало. Обвинение утверждает, что применение силы было необоснованным и чрезмерным, учитывая состояние и возраст мужчины. Прокурор подчеркнул, что действия офицеров причинили реальный физический вред пожилому человеку, но они не несут ответственности за его уход. Какое наказание грозит полицейским, не уточняется.

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