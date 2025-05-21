На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии полиция использовала баллончик и электрошокер против 92-летнего инвалида

Полицейские применили электрошокер против 92-летнего британца с инвалидностью
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Великобритании полицейские использовали перцовый баллончик и электрошокер против 92-летнего мужчины с инвалидностью, передает Би-би-си.

Дональд Берджесс, 92-летний инвалид с ампутированной ногой, проживал в доме престарелых в Восточном Сассексе. 21 июня 2022 года сотрудники дома вызвали полицию после того, как Берджесс, находясь в инвалидной коляске, отказался отдать небольшой нож, которым угрожал персоналу. Прибывшие офицеры Стивен Смит и Рейчел Комотто сразу подошли к нему, не уточнив детали инцидента у персонала и не попытавшись урегулировать ситуацию.

Чтобы разоружить пожилого мужчину, Смит распылил почти полный баллончик синтетического перцового спрея ему в лицо, после чего ударил Берджесса дубинкой. Затем Комотто применил электрошокер, что зафиксировала нательная камера. На записи видно, что пожилой человек не представлял угрозы, так как находился в инвалидной коляске и, вероятно, был дезориентирован в пространстве.

После инцидента Берджесса госпитализировали. В больнице он заразился COVID-19, и спустя 22 дня его не стало. Обвинение утверждает, что применение силы было необоснованным и чрезмерным, учитывая состояние и возраст мужчины. Прокурор подчеркнул, что действия офицеров причинили реальный физический вред пожилому человеку, но они не несут ответственности за его уход. Какое наказание грозит полицейским, не уточняется.

Ранее двух полицейских из Хабаровска обвинили в избиении задержанного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами