Двух полицейских из Хабаровска обвинили в избиении задержанного

В Хабаровске полицейских будут судить за применение насилия к задержанному

В Хабаровске полицейских будут судить за превышение должностных полномочий, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, в феврале этого года двое сотрудников линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска задержали 40-летнего пассажира, который вызывающе себя вел перед вылетом самолета в Екатеринбург. Они поднялись борт, заковали нарушителя порядка в наручники и провели в служебный автомобиль, чтобы доставить его в дежурную часть.

Задержанный уже не оказывал сопротивления, однако сотрудники полиции применили в отношении него насильственные действия.

«Один из них несколько раз ударил его по голове и нанес шесть разрядов электрического тока электрошоковым устройством, другой – нанес удар в область грудной клетки», — говорится в сообщении.

В ближайшее время правоохранители ответят за содеянное в суде. Об их увольнении из органов внутренних дел не сообщается.

Ранее на Камчатке полицейский пытал односельчан электрошокером и получил срок.