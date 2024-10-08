Эксперт объяснил, в каких случаях стоит включать авиарежим на смартфоне

Включать авиарежим на смартфоне следует ради экономии заряда, особенно, когда он близок к нулю. Такой совет в беседе с РИАМО дал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония. Он напомнил, что режим полета отключает все сетевые функции гаджета (мобильную связь, интернет, GPS, Bluetooth), оставляя при этом доступ к приложениям.

«Активация режима полета также поможет быстрее зарядить смартфон. Это особенно актуально, когда времени на подзарядку мало. Поскольку все входящие и исходящие взаимодействия потребляют много энергии, их отключение сократит время, необходимое для полной зарядки», — отметил эксперт.

Он добавил, что авиарежим может сэкономить трафик во время путешествия за границу, в случае, если не подключены роуминговые опции или нет местной SIM-карты.

Руководитель отдела по аксессуарам, портативной технике и кастомизированному оборудованию «МегаФона» Дмитрий Стринадюк до этого рассказал «Газете.Ru», что пользоваться смартфоном во время зарядки нежелательно, так как батарея будет одновременно и заряжаться, и разряжаться. По его словам, активное использование гаджета во время заряда повышает нагрузки, которые заставляют некоторые элементы батареи работать непрерывно, вызывая их повышенный износ.

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