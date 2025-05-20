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Российские авиакомпании обяжут размещать детей рядом с родителями в самолете

Аэрофлот: в РФ авиакомпании обяжут размещать родителей и детей рядом на борту
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Lenar Nigmatullin/Shutterstock/FOTODOM

Российские авиакомпании обяжут совместно размещать пассажира с двумя и более детьми на борту самолета. Об этом рассказала директор юридического департамента авиакомпании «‎Аэрофлот»‎ Анна Хомякова на Петербургском международном юридическом форуме, пишет ТАСС.

Решение согласовали в начале текущего года, уточнила директор.

«При наличии двух и более детей и отсутствии достаточного количества мест в блоке кресел допускается предоставление пассажирам соседних мест в непосредственной близости друг от друга», — сказала она.

Хомякова отметила, что изменения будут внесены в российское законодательство в скором будущем.

В начале мая в Минтрансе РФ рассказывали, что вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

Если самолет задерживается как минимум на 6 часов в дневное время и на 8 часов — в ночное, авиакомпания обязана разместить всех ожидающих в гостинице, а также организовать трансфер до гостиницы и обратно.

Ранее в аэропорту Алма-Аты не пропустили реанимобиль к ребенку, мальчик не выжил.

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