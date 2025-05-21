Назван лайфхак, который поможет избавиться от плесени в стиральной машине

Белый уксус и жидкость для мытья посуды помогут избавиться от плесени в стиральной машине. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они уточнили, что плесень может появиться в отсеке для порошка, потому что скопление влаги, недостаточная вентиляция и редкая чистка представляют идеальные условия для грибка. Чтобы удалить загрязнения, нужно взять вилку и вставить в нее губку, чтобы она могла проникнуть в узкие места. На губку рекомендуют налить немного уксуса и средства для мытья посуды.

«Этой самодельной щеткой обрабатывают все участки корпуса лотка, уделяя особое внимание местам, где видна плесень. После этого оставляют смесь на поверхности на несколько минут. Затем тщательно смывают остатки раствора водой и протирают поверхность чистой тканью», — уточнили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что специальные лайфхаки помогут упростить уборку ванной комнаты и эффективно справиться с загрязнениями. Так, они рекомендуют закрепить над душевой лейкой пакет с белым уксусом и оставить его на ночь, чтобы избавиться от налета. Отбеливатель поможет убрать черную плесень на силиконе, в нем можно смочить туалетную бумагу и приложить к пятну.

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