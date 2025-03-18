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Названы главные лайфхаки для уборки ванной комнаты

Pravda.Ru: отбеливатель поможет убрать черную плесень в ванной
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Специальные лайфхаки помогут упростить уборку ванной комнаты и эффективно справиться с загрязнениями. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, они рекомендуют закрепить над душевой лейкой пакет с белым уксусом и оставить его на ночь, чтобы избавиться от налета. Отбеливатель поможет убрать черную плесень на силиконе, в нем можно смочить туалетную бумагу и приложить к пятну.

«Для универсальной очистки смешайте уксус с моющим средством — это удалит грязь и предотвратит появление плесени. Нержавеющую сталь легко почистить лимоном и содой, а избавиться от отпечатков пальцев поможет капля детского масла», — добавили в сообщении.

До этого специалисты говорили, что уборка всех лишних предметов поможет навести порядок на кухне и оптимизировать пространство. Так, они рекомендуют избавиться от ненужной посуды и других кухонных принадлежностей. Кроме того, важно выделить каждому предмету свое место и убрать редко используемую посуду на верхние полки, а часто используемые предметы — в зону быстрого доступа.

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