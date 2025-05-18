Россиян предупредили о самых частых схемах мошенничества с арендой жилья

Когда сезон аренды жилья в разгар, спрос вырастает на 30% в России, а за границей туристы и экспаты массово ищут временное пристанище. Однако рост активности арендаторов привлекает и мошенников, чьи схемы становятся все изощреннее. Только в 2023 году россияне потеряли из-за афер с недвижимостью более 500 млн рублей, а зарубежные случаи обмана туристов многократно больше, рассказала «Газете.Ru» Светлана Ермоленко, семейный риелтор и основатель агентства недвижимости «Таиланд Вилла Центр».

«Общие признаки мошенничества в объявлениях и общении с арендодателями одинаковы везде: цена ниже рыночной, идеальные стоковые фото, давление с предоплатой. Например, объявление о квартире в Сочи за 50 тыс. рублей в месяц или вилле на Пхукете за $500 — вероятная ловушка. Аферисты копируют описания реальных объектов, занижая стоимость на 20–40%, а после получения депозита исчезают. Изучите рынок, сравните цены с аналогичными предложениями на проверенных площадках (ЦИАН, Airbnb, Booking.com). Загрузите фото из объявления в поиск. Если они найдены на других сайтах под разными адресами — это фейк», — объяснила эксперт.

Если в объявлении нет конкретного адреса, а вместо него указаны расплывчатые формулировки: «рядом с метро», «5 минут до моря», «центр города» и арендодатель отказывается назвать конкретный адрес до внесения предоплаты, это должно вас насторожить.

«Обязательно проверяйте контакты, указанные в объявлении. Позвоните и предложите встретиться сегодня. Мошенники часто отвечают, что квартиру уже сняли и вы опоздали или есть претенденты и вам надо успеть внести предоплату. Такой ответ также является маркером фейкового объявления», — сказала риелтор.

Особую опасность представляют «двойные» сделки. В Москве вы можете обнаружить в арендованной вами квартире других жильцов с идентичным договором. За границей популярна схема, когда мошенник, снимая жилье у собственника, перепродает его туристам как владельцу, а затем скрывается с деньгами.

«Ключевая защита — личная встреча и проверка документов. В России проверяйте выписку из ЕГРН через «Госуслуги.Недвижимость», за границей — запрос документов вроде немецкого Grundbuch или американского Zillow, в Таиланде можно у хозяина запросить Blue Book, имя собственника книжки должно совпадать с именем того, с кем вы подписываете контракт», — посоветовала она.

Оплата — еще один риск. В России мошенники настаивают на переводе «для брони» до договора, за рубежом — просят криптовалюту или Western Union, которые невозможно оспорить. Безопаснее использовать платформы с защитой, где деньги блокируются до заселения. Если же арендатор все же перевел средства на карту, шанс вернуть их есть через чарджбэк в течение 120 дней — это работает и в российских, и в международных банках.

«Юридические нюансы меняются от страны к стране, но суть едина: договор аренды должен детально прописывать условия. Проверяйте пункты о коммунальных платежах, о штрафах за повреждение мебели. Я всегда советую заверять договор у нотариуса в России, а за границей — консультироваться с местным агентом», — подчеркнула эксперт.

Если обман раскрылся, действуйте быстро. В России — собирайте скриншоты переписки и обращайтесь в полицию. За рубежом — фиксируйте все в местном отделении полиции и связывайтесь с посольством: сотрудники помогут с переводчиком и подскажут, как взыскать ущерб через суд.

«Главное правило — доверяйте, но проверяйте. Убедитесь, что в шкафу нет чужих вещей, соседи подтверждают личность арендодателя, а в договоре нет скрытых пунктов о внезапном повышении цены. Проверьте историю объекта: через «Госуслуги» — в России. И помните: если предложение кажется слишком хорошим, вероятно, это ловушка. Аренда жилья — хоть в родном городе, хоть на Бали — должна начинаться с вопросов, а не с эмоций. Только тогда переезд станет новым этапом жизни, а не уроком дороже денег», — резюмировала риелтор.

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