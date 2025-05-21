Раскрыт один из самых востребованных навыков на российском рынке труда

RT: в РФ спрос на специалистов с навыками в ИИ вырос в четыре раза

В России наблюдается стремительный рост спроса на специалистов, обладающих навыками работы с технологиями искусственного интеллекта – с 2023 года спрос на них вырос в четыре раза. Причем востребованы эти знания далеко не только в сфере IT, но и в других направлениях, сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков «Авито Работы».

Среди специальностей, где наиболее часто от соискателей требуют наличие навыков работы с ИИ, на первом месте находятся контент-менеджеры, а на втором – разработчики. Замыкает топ-3 профессия копирайтера, выяснили исследователи.

Что касается отдельных регионов, где сегодня умения работы с ИИ наиболее важно, то чаще всего объявления о поиске таких специалистов публикуют в Петербурге, на втором месте – Москва и на третьем – Красноярский край. Также в пятерке регионов оказались Краснодарский край и Свердловская область.

В целом экспертов отрасли наблюдаемые процессы не удивляют – как отмечает директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных, это вполне закономерная картина на фоне развития цифровой экономики. Причем уже очевидно, что инвестиции в технологии и образование в сфере ИИ в регионах-лидерах приносят плоды, отметил он.

«Особенно важно, что ИИ-компетенции теперь востребованы не только в IT, но и в маркетинге, управлении и производстве контента», — подчеркнул эксперт.

Напомним, HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова до этого также отмечала, что на российском рынке труда растет тренд на внедрение в рабочий процесс технологий ИИ. По ее словам, если кандидат в этом разбирается и понимает, как встроить ИИ в свои рабочие процессы, тем самым ускорив работу и повысив её качество, он становится явно конкурентоспособнее.

Ранее эксперт рассказал, без каких навыков в будущем нельзя будет найти работу.