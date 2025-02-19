Россиянам назвали главный тренд на рынке труда

На российском рынке труда основным становится тренд на повышение эффективности, в том числе за счет внедрения в рабочий процесс технологий искусственного интеллекта. Соискатели с навыками работы с ИИ имеют конкурентное преимущество, рассказала HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова в пресс-центре НСН.

ИИ активно внедряется в работу крупных компаний, госкорпораций, на фоне чего значимость наличия соответствующих навыков повышается, отметила специалист.

«Если кандидат в этом разбирается и понимает, как встроить ИИ в свои рабочие процессы, тем самым ускорив работу и повысив её качество, он становится явно конкурентоспособнее», — подчеркнула она.

Она не согласилась с выводами ученых о том, что ИИ понижает критическое и логическое мышление, подчеркнув, что главное — это правильно им пользоваться. Хорошо знакомый с технологиями человек умеет задать правильный «промт» и получить нужный результат, поэтому акцент нужно делать на применение ИИ именно в работе, заключила Баркова.

Напомним, до этого карьерный консультант Ильгиз Валинуров сообщил, что навык работы с ИИ становится ключевым на рынке труда, и вскоре от соискателей будут требовать знаний в сфере современных технологий. Россиянам стоит работать на опережение и получать новые знания, особенно тем, кто в будущем целится на руководящую должность, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в России запустят магистратуру «Искусственный интеллект и финансовые технологии».