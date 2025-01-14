Эксперт рассказал, без каких навыков в будущем нельзя будет найти работу

Исследователи прогнозируют глубокую цифровизацию 60% компаний к 2030 году. Однако в реальности переход на новые принципы работы происходит намного быстрее, и уже в ближайшее время навык работы с искусственным интеллектом станет самым востребованным на рынке труда, от соискателей будут требовать знаний в сфере современных технологий. Об этом карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал Общественной Службе Новостей.

В России практически ежегодно все бизнес-компании трансформируются с учетом цифровизации на 100%. Так, ИИ уже точно используется во всех IT-компаниях, инструменты современных технологий внедряются в крупных холдингах. Россиянам стоит работать на опережение и получать новые знания, особенно тем, кто в будущем целится на руководящую должность, считает Валинуров. По его словам, это касается не только освоения технологий.

«У руководителя должно быть стратегическое видение. Он должен мыслить более крупными мазками, более масштабными действиями», — объяснил эксперт.

Также, по его мнению, цифровизация начнет постепенно менять ситуацию на рынке труда – к примеру, в компаниях с 10 копирайтерами оставят лишь тех, кто создают тексты быстро и качественно с помощью ИИ, а не вручную. Те, кто не умеет работать с нейросетями, будут не нужны компаниям, считает Валинуров.

«От людей будет требоваться больше эффективности за счет использования современных возможностей», — заключил он.

Напомним, в новом отчете ВЭФ говорится, что 41% крупных компаний планируют сократить штат сотрудников к 2030 году с помощью ИИ. Еще 77% опрошенных компаний заявили о планах переобучения и повышения квалификации своих сотрудников в период с 2025 по 2030 год для эффективной работы бок о бок с ИИ. Подчеркивается, что будет расти спрос на специалистов в области технологий, и снижаться потребность в других профессиях – таких как графические дизайнеры.

Ранее стало известно, что активные пользователи нейросетей стали хуже мыслить самостоятельно.