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Число отравившихся шаурмой в Подмосковье увеличилось до 21

Mash: отравившиеся шаурмой в Егорьевске жаловались на рвоту с кровью
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Пострадавшие от отравления шаурмой в подмосковном Егорьевске пожаловались на рвоту с кровью, количество отравившихся увеличилось до 21. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на одну из пострадавших.

По данным канала, среди пострадавших от отравления восемь детей.

19-летняя Юлия рассказала в комментарии журналистам, что она заказывала шаурму из заведения «Вкус Востока» в воскресенье, 18 мая. Спустя три часа у нее появились первые симптомы отравления. Кроме того, девушка жалуется на рвоту с кровью, обезвоживание и отсутствие сил.

«К утру Юлия начала терять сознание. Как утверждает девушка, шаурму из этой точки она ела не впервые», — говорится в сообщении.

Журналисты канала отметили, что всем отравившимся диагностировали гастроэнтерит. После инцидента было госпитализировано восемь человек, среди которых четыре ребенка.

Расследование инцидента находится на контроле у прокуратуры Московской области. По данным ведомства, всего в заведении «Вкус Востока» отравились 17 человек. Среди пострадавших — семеро несовершеннолетних. Всем обратившимся в больницу оказали медицинскую помощь, их состояние врачи оценили как стабильное, угрозы для жизни нет.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело после массового отравления водой.

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