Названо время возможного нашествия комаров в Москве и ближайших регионах

Массовый вылет первых комаров в центральных регионах европейской части России можно ожидать в середине мая, рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Ранее Марьинский заявил о том, что из-за мягкой зимы в этом году число перезимовавших самок комаров и отложенных ими яиц может быть больше, чем обычно. Поэтому в этом году Центральную Россию может ждать нашествие этих насекомых.

«Если говорить о центральной части европейской России, то массового появления комаров пока не произошло. Однако в южных регионах страны вылупившиеся из яиц личинки уже могли успеть развиться во взрослых комаров. В центральной части их появления можно ждать где-то в середине мая. Но если похолодание затянется, их вылет сместится на конец мая или даже начало июля. Но поскольку европейская часть России огромная и климатические условия в разных регионах сильно отличаются, массовый выход кровососущих насекомых будет постепенным. Комары начнут появляться с юга и постепенно будут двигаться на север», — отметил биолог.

Комары, по его словам, зимуют либо на стадии уже отложенных яиц, либо это время года выжидают самки, которые, как только становится достаточно тепло, начинают летать и искать, куда отложить яйца.

«Пока нет информации о том, в каких именно областях они уже массово вышли. Но известно, что единичные комары, перезимовавшие самки, могут появляться уже при небольших положительных температурах. Они просыпаются, пьют кровь и откладывают яйца. Весной начинается активное развитие комаров. Яйца должны оказаться в воде, где из них появляются личинки. Они развиваются 2–3 недели, иногда быстрее или медленнее, в зависимости от температуры воды. Чем теплее вода, тем быстрее идет процесс. Похолодание лишь откладывает массовый выход комаров. Как только установится стабильно теплая температура, комары появятся примерно через две недели», – заключил ученый.

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